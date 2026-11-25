Eulalia Triñanes Becerra
(Viúva de Manuel González Torrado) (Dalia de Saturna)
Finou o día 24 de novembro de 2026, aos 97 anos de idade.
l D.E.P. l
Lévasnos a todos/as no teu corazón.
A túa familia e os teus sobriños/as nunca te esquecerán. DÁ as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradecen as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte martes, día 24 de novembro ao funeral na igrexa parroquial de San Pedro de Bealo.
Beluso, 25 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas