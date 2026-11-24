Ramón Gaciño Maneiro
Falleció el 23 de noviembre de 2026, a los 86 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy martes, día 24 de noviembre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Baroña. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa mortuoria: Pompas Porto do Son, sala nº 3.
Lugar Abuín (Baroña), 24 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín