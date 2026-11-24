Falleció el día 22 de noviembre de 2026, a los 83 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy martes, día 24 de noviembre, a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio Municipal de O Páramo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Noia, sala nº 1.

Argote (Noia), 24 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín