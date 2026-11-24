Dolores Pérez Santamaría
Faleceu, o 23 de novembro de 2026, aos 90 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: hoxe martes, día 24 de novembro, ás cinco e media da tarde na igrexa parroquial de San Paio de Carreira. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.
Carreira, 24 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín