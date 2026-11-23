Teresa Lojo Costas
(Viuda de Don Justo Suárez Hermo)
Falleció ayer, domingo día 22 de noviembre de 2026, a los 86 años de edad
l D.E.P. l
Su hijo, Antonio Suárez Lojo; hija política, María José Miguéns Martínez; nietos, Brais y Aldara y demás familia. SALIDA: Hoy lunes día 23 a las cinco de la tarde.
FUNERAL: A continuación en iglesia de San Cristóbal de Abanqueiro.
CEMENTERIO: Parroquial de San Cristóbal de Abanqueiro.
Sala velatoria: Tanatorio
SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 3.
Velación de 9:30 a 23:00 horas.
Triñáns (Abanqueiro), 23 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas