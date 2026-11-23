Juana Montserrat Teixeira Martínez
Falleció el 21 de noviembre de 2026, a los 55 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 23 de noviembre a las cuatro y media de la tarde a la iglesia parroquial de San Paio de Carreira. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARAS, sala nº 3.
Ribeira, 23 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín