José Abuín Casal
Finou onte, sábado día 21 de novembro de 2026, aos 82 anos de idade
l D.E.P. l
A súa muller, Carmen Romero Moares; filla, Carmen “Maika” Abuín Romero; fillo político, Ramón Fachado Lorenzo; neto, José Ramón Fachado Abuín; irmáns, Víctor, Tucho e Julio; irmás políticas, sobriños, afillad@s, curmáns e demais familia.
SAÍDA: Hoxe luns día 23 ás catro e media da tarde.
FUNERAL: A continuación na igrexa Santa Eulalia de Araño.
CEMITERIO: Parroquial de Santa Eulalia de Araño. Saída de un autocar ás tres e cuarto da tarde de Cerqueiras por Vilar, Campelo, Teaio, Bexo, Burés, Foxacos, Hermida, Buhía, Araño, Carballal, Asados a tanatorio, igrexa e regreso. Capela Ardente: Tanatorio Rianxo, sala nº 3. Velación de 9:30 a 23:00 horas.
As Miráns (Araño), 23 de novembro de 2026. Pompas Fúnebres Europeas