(Paquita) (Viuda de Don Manuel Treus Sánchez)

Falleció ayer, domingo día 22 de noviembre de 2026, a los 95 años de edad

l D.E.P. l

Sus hijas, María José y Manuela Treus Blanco; hijos políticos, José María y Daniel; nietos, José Manuel, Natalia, Gema y Daniel; bisnieto, Adrián; hermanos, Sara (†), Manuel (†), José (†), Felipe y Antonio (†); hermanos políticos, nietos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

SALIDA: Hoy lunes día 23 a las cuatro menos cuarto de la tarde.

FUNERAL: A continuación en iglesia de San Cristóbal de Abanqueiro.

CEMENTERIO: Municipal de Vista Alegre (Boiro).

Sala velatoria: Tanatorio SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.

Velación de 9:30 a 23:00 horas.

Abanqueiro, 23 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas