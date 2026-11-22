Pasamento de Manuel Moledo Castro
Faleceu o día 21 de novembro de 2026, aos 87 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O domingo día 22 de novembro ás catro e media da tarde dende o tanatorio de Outes á igrexa parroquial de San Juan de Sabardes. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
O Freixo, 22 de novembro de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín