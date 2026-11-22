(Viuda de Don Juan Vicente Piñeiro Triñanes)

Falleció ayer sábado día 21 de noviembre de 2026, a los 92 años de edad

l D.E.P. l

Sus hijas, Mª Teresa y Celia María (t) Piñeiro Piñeiro; hijos políticos, Manuel Ferreirós y Gabino Triñanes; nietos, Mª José, Celestina y Maite Ferreirós Piñeiro; Juan José y José Ramón (t) Triñanes Piñeiro; nietos políticos, Fernando Suárez y Ana Mariño; bisnietos, Claudia, Manuel y Rafael; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

SALIDA: Domingo día 22 a las cinco de la tarde.

FUNERAL: A continuación en iglesia de Santa María del Castro.

CEMENTERIO: Parroquial de Santa María del Castro.

Sala Velatoria: Tanatorio SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Velación de 9:30 a 23:00 horas.

Banda o Río (Cabo de Cruz), 22 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas