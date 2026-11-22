Encarnación Seráns Olveira
Falleció el 21 de noviembre de 2026, los 89 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Día 22 de noviembre a las doce menos diez de la mañana en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: Martes día 24 de noviembre a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARAS, sala nº 6.
Ribeira, 22 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín