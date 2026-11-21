Primer aniversario de María del Carmen Lojo Sánchez
(A Xiranta)
Falleció el día 22 de noviembre de 2025, a los 87 años de edad
l D.E.P. l
Su esposo, José Fernández Sánchez; hijos, Valentín, Andrés {t) y Fabián Fernández Lojo; hija política, Paula; nietos, Marcos, Paula, Alba y Andrés; nieto político, Diego; bisnietas, Nahia y Martina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
EL FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO SE CELEBRARÁ EL SÁBADO DÍA 21 DE NOVIEMBRE A LAS SEIS DE LA TARDE EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DEL CASTRO.
Pesqueira (Cabo de Cruz), 21 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas