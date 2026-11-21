Primeiro cabodano de José Muñiz Muñiz
Finou o día 17 de novembro de 2025, aos 81 anos de idade
l D.E.P. l
A súa esposa, Mari Carmen López Tubío; fillos, Mari Jose, Ángel (†), David y Elisa; fillos políticos; Fernando Ordoyo, Elisa Palacios e Eduardo Purroy; neto, Xandre Muñiz; irmáns, Ángel e Magdalena; irmáns políticos, Marisol, José Antonio (†), José (†), Ventura, Manuel (†), Lourdes, Elena, Manolo, Marcial, Mari Carmen, Armando e Lourdes, sobriños, curmáns e demáis.
O FUNERAL DE PRIMEIRO CABODANO CELEBRARASE O SÁBADO DÍA 21 DE NOVEMBRO AS SEIS DA TARDE NA IGREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE LAMPÓN.
Rueiro (Escarabote), 21 de novembro de 2026. Pompas Fúnebres Europeas