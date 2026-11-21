Agustín Fabeiro Hermo
Falleció el día 19 de noviembre de 2026, a los 91 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día veintiuno de noviembre a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Noia, sala nº 1.
Santa Cristina, 21 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín