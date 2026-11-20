(Viudo de Nieves a do Périto)

Falleció el miércoles, día 18 de noviembre de 2026, a los 99 años de edad

l D.E.P. l

Sus hijos, Vicente y María Nieves Muñiz Santiago; hija política, María del Carmen Pardal; nieto, Sergio Muñiz Creo; hermano político, José Santiago Pérez; primos y demás familia.

DAN las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradecen las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer jueves día diecinueve de noviembre al funeral en la iglesia parroquial de Santa María la Antigua del Caramiñal.

Sala Velatoria: Tanatorio Pobra do Caramiñal. C/ Venecia, sala nº 5.

Mirandela (Pobra), 20 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas