Falleció el 19 de noviembre de 2026, a los 95 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes, día 20 de noviembre, a las cinco y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Nebra, 20 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín