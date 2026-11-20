Falleció el día 19 de noviembre de 2026, a los 83 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy viernes, día veinte de noviembre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Roo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Outes, sala nº 2.

Outes, 20 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín