Falleció el día 19 de noviembre de 2026, a los 82 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes, día 20 de noviembre, a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.

Noia, 20 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín