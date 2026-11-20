(Viudo de Dolores Sieira Sieira)

Falleció el día 19 de noviembre de 2026, a los 92 años de edad

l D.E.P. l

Sus hijos, Francisco (†) y José Cabrera Sieira; hija política, Nayat; nieto, José Cabrera Alal; bisnieta, Naima Cabrera Caamaño; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Salida: hoy viernes, día 20, a las doce de la mañana. Funeral: a continuación misa en la capilla del tanatorio Santa Eulalia de Boiro. Incineración: Crematorio M.Sánchez de Rianxo.

Sala Velatoria: Tanatorio Santa Eulalia de Boiro, sala nº 2.

Nota: Velación de 9:30 a 23:00 horas.

Teaño nº 9 (Boiro), 20 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas