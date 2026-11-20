(Antonio o Carriso)

Falleció el día 19 de noviembre de 2026, a los 82 años de edad

l D.E.P. l

Su esposa, Dolores Treus Riveiro; hijos, Alberto, Alicia y Marco Antonio Pérez Treus; hijo político, Ramón Fernández Triñanes; nietos, Iago, Marco y Daniela Fernández Pérez; nieta política, Diana Figueira Alonso; bisnietos, Pablo y Martín; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

SALIDA: Viernes, día 20, a las cuatro de la tarde.

FUNERAL: A continuación en la Iglesia de Santiago de Lampón. CEMENTERIO: Parroquial de Santiago de Lampón. Velación de nueve y media de la mañana a once de la noche. Sala Velatoria: Tanatorio Santa Eulalia de Boiro, sala nº 1.

Escarabote (Lampón), 20 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas