Manuel Vidal Viñas
Falleció el día 18 de noviembre de 2026, a los 77 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy jueves, día 19 de noviembre, a las tres y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Xusto de Toxosoutos. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Noia, 19 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín