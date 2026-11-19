Falleció el 17 de noviembre de 2026, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 19 de noviembre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia); favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Noia, 19 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín