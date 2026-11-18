Pedro Ameneiro del Río
Faleceu o día 17 de novembro de 2026, aos 85 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: hoxe mércores, día 18 de novembro, ás cinco menos cuarto da tarde na igrexa parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cemiterio parroquial de Santa María A Nova; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Noia, 18 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín