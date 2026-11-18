(Manolo de Outeiro)

Falleció ayer martes, día 17 de noviembre de 2026, a los 85 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, María Remedios Lamas Lareo; hijos, Santiago y Gonzalo Costa Lamas; hijas políticas, Ofelia Albarellos y María Carmen Nogueira; nietos, lván y Sandra Costa Albarellos; Yobana y Óscar Costa Nogueira; bisnietos, Antía y Bruno; hermanos, Luisa (=), Pepe (=), Sito (=), Esther, Luis, Julio (=) y Alicia; hermanos políticos, Hipólito (=), Camila (=), Marina (=), Miguel (=), Maruja, Concepción y José Luis; Manolo (=), Camilo, Nieves (=) y Manolita; nietos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Salida: hoy miércoles, a las diez y media de la mañana. Funeral a continuación en la Iglesia Santa Eulalia de Silleda. Cementerio: parroquial de Santa Eulalia de Silleria. Salas velatorias Carballeiras do Chousiño, sala nº 1.

Silleda, 18 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas