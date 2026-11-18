Falleció el lunes, día 16 de noviembre de 2026, a los 75 años de edad.

l D.E.P. l

Su hija, Mónica Miguéns; hijo político, Constantino Carou Ces; padres, Manuel Severino Miguéns Lemos (†) y María González Tubío (†); hermanos, Mercedes (Vda. de D. Joaquín Franco Castro) y Severo Miguéns González; hermana política, Mª de los Ángeles Lojo; sobrinos, Ricardo y Mª Mercedes Franco Miguéns; Isabel e Inés Miguéns Lojo; sobrinos políticos, bisobrinos, primos y demás familia. Salida: hoy miércoles, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral a continuación en Iglesia Santa Eulalia de Araño. Cementerio: Parroquial de Santa Eulalia de Araño. Sala velatoria: Tanatorio Rianxo, sala nº 3. Nota: Salida de un autocar a las tres menos cuarto de la tarde de Cerqueiras por Vilar, Campelo, Burés, Buhía, Araño, Carballal, Asados a tanatorio, iglesia y regreso. Velación de 9:30 a 23:00 horas.

Batán (Araño), 18 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas