Falleció el día 17 de noviembre de 2026, a los 85 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy miércoles, día 18 de noviembre, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Matasueiro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Outes, 18 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín