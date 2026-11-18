Carlos Riobó Estévez
Falleció el 17 de noviembre de 2026, a los 67 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Responso: hoy miércoles 18 de noviembre a las seis de la tarde. Incineración: Pompas de Padrón - Crematorio de Pazos en la intimidad familiar. Funeral: jueves 19 de noviembre a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Carcacía, favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Hogar funerario: ROSALÍA DE CASTRO.
Dodro, 18 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín