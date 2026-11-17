(Viuda del Coronel Don Manuel Garea Villaverde)

Falleció cristianamente el día 15 de noviembre de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Hoy martes, día 17 de noviembre, a las doce menos veinte de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Noia, sala nº 1.

Noia, 17 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín