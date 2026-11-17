Gerardo Agraso González
Falleció el 16 de noviembre de 2026, a los 62 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 17 de noviembre a las cuatro menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.
Portosín, 17 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín