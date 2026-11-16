Juan Jesús Fernández González

Falleció en alta mar el 13 de octubre de 2026 a los 55 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el lunes día 16 de noviembre a las cinco menos cuarto en la Iglesia Parroquial de Santa Mariña de Xuño. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala 6.

Xuño, 16 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín