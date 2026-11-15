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Diario de Arousa

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Mª Jesús Resúa García

Falleció el día 14 de noviembre de 2026 a los 58 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el domingo día 15 de noviembre a las seis y media de la tarde en la capilla del tanatorio de Boiro. A continuación, será incinerada en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala 3.

Rúa Cimadevila - Boiro, noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín