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Diario de Arousa

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Jesús Campos Paz

Falleció el 14 de noviembre de 2026 a los 84 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el domingo día 15 de noviembre a las cinco y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online CASA MORTUORIA: TANATORIO DE OUTES, sala 2.

Outes, 15 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín