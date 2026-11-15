Jesús Campos Paz

Falleció el 14 de noviembre de 2026 a los 84 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el domingo día 15 de noviembre a las cinco y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online CASA MORTUORIA: TANATORIO DE OUTES, sala 2.

Outes, 15 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín