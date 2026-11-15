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Diario de Arousa

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Antonio García Lojo

(Viudo de Doña Maruja Sánchez Muñiz - O Cabeco) 

Falleció el día 14 de noviembre de 2026 a los 96 años de edad 

l D.E.P. l

Su hijo, Juan Antonio García Sánchez; hija política, Ana Vidal González; nietas, Marta García Armental y Paula García Vidal; nieto político, Alfonso Rial Sampedro; bisnieto, Airas Rial García; hermanos, Manolo (†) y Juán (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. SALIDA: Domingo día 15 a las doce menos cuarto. FUNERAL: A Continuación en iglesia parroquial de San Vicente de Cespón. CEMENTERIO: Parroquial de San Vicente de Cespón. Salida de un autocar a las 10:30 horas de Cabo de cruz, Triñanes, Abanqueiro, Bodeón, Reboredo, Cespón a tanatorio, Iglesia y regreso. Sala Velatoria: Tanatorio Santa Eulalia de Boiro, sala 2. Velación de 9:30 a 22:00 horas.

Reboredo - Cespón, 15 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas