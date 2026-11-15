Antonio García Lojo
(Viudo de Doña Maruja Sánchez Muñiz - O Cabeco)
Falleció el día 14 de noviembre de 2026 a los 96 años de edad
l D.E.P. l
Su hijo, Juan Antonio García Sánchez; hija política, Ana Vidal González; nietas, Marta García Armental y Paula García Vidal; nieto político, Alfonso Rial Sampedro; bisnieto, Airas Rial García; hermanos, Manolo (†) y Juán (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. SALIDA: Domingo día 15 a las doce menos cuarto. FUNERAL: A Continuación en iglesia parroquial de San Vicente de Cespón. CEMENTERIO: Parroquial de San Vicente de Cespón. Salida de un autocar a las 10:30 horas de Cabo de cruz, Triñanes, Abanqueiro, Bodeón, Reboredo, Cespón a tanatorio, Iglesia y regreso. Sala Velatoria: Tanatorio Santa Eulalia de Boiro, sala 2. Velación de 9:30 a 22:00 horas.
Reboredo - Cespón, 15 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas