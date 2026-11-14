Primer aniversario de José Lisardo García González

Falleció el día 13 de noviembre de 2025 a los 85 años de edad

l D.E.P. l

Su esposa, Araceli Blanco García; hijos, Ana, Mónica, Celia y Daniel; hijos políticos, José, Eduardo, Perfecto y Mayka; nietos, Fran y David; lván y Elisa; Araceli; y Daniel; nietos políticos, bisnietos, Martina, Mía, Roi y Valentina; hermanos, Victoria y Ramón (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. El primer aniversario se celebrará el día 14 de noviembre en la iglesia parroquial de San Vicente de Cespón a las cinco de la tarde.

Vilariño - Cespón , 14 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas