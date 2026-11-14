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Diario de Arousa

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Joaquín Gago Betanzos

Faleceu o día 13 de novembro de 2026, aos 76 anos de idade 

l D.E.P. l

Os seus seres queridos. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción de Joaquín, que se celebrará hoxe sábado con saída de Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás ás catro menos cuarto da tarde, ata a igrexa parroquial de San Pedro de Palmeira onde se celebrará o funeral. A continuación, e na intimidade familiar, procederase á súa incineración. A familia agradece o cariño recibido nestes momentos. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARAS, sala nº 4.

Palmeira, 14 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín