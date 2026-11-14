Benigno Bendaña Mosteiro

Falleció ayer, viernes día 13 de noviembre de 2026, a los 86 años de edad

l D.E.P. l

Su esposa, Ángela López Rañó; hijos, Ángeles, Margó, Benigno y Marita Bendaña López; hijos políticos, Anselmo, María y Jose; nietos, Ángela, Navia, Mariña, Sara y Beni; nieto político, Juan; hermanos, Antonio (†), Daniel (†), Manuel (†), Jesús (†), Carmen y Maruja; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. SALIDA: Sábado día 14 a las cinco menos cuarto de la tarde. FUNERAL: A continuación en Santa Columba de Rianxo. INCINERACIÓN: En la intimidad familiar en el Crematorio M. Sánchez de Rianxo. TANATORIO M. SANCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

As Cortes (Rianxo), 14 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas