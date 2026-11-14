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Diario de Arousa

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Argimiro Araujo Alcalde

(ARGIMIRO O FOTÓGRAFO)

Falleció el día 16 de noviembre de 2025 a los 77 años de edad

 l D.E.P. l

Su esposa, María del Pilar Calo Brión; hijos, Rodrigo y Borja Araujo Calo; hija política, María José Lagos Torres; nieto, Rafael Araujo Lagos; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará hoy SÁBADO día 14 de NOVIEMBRE, a las SEIS DE LA TARDE, en la Iglesia Parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, favores por los cuales les anticipan gracias.

C/ Santos Mieites - Boiro, 14 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas