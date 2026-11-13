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Diario de Arousa

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Manuela Lago García

Falleció el 12 de noviembre de 2026 a los 59 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el viernes día 13 de noviembre a las cuatro de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santiago de Lampón. Incineración: Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO BOIRO, SALA 3.

Escarabote - Boiro, 14 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín