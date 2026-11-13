La familia de Manuela Lago García

Fallecida el 12 de noviembre de 2026 a los 59 años de edad.

| D.E.P. |

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así­ como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de BOIRO, sala 3.

Escarabote (Boiro), 13 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste- Grupo Gundín