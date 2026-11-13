Josefa Arias Otero
Falleció el 12 de noviembre de 2026, a los 88 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy viernes, día 13 de noviembre, a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATIO XARÁS, sala nº 6.
Palmeira, 13 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín