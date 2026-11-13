Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Isolina Santos García

Faleceu o día 11 de novembro de 2026, aos 101 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: hoxe venres, día 13 de novembro, ás tres e media da tarde na igrexa parroquial de San Estevo de Queiruga. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 4.

Porto do Son, 13 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín