Isolina Santos García
Faleceu o día 11 de novembro de 2026, aos 101 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: hoxe venres, día 13 de novembro, ás tres e media da tarde na igrexa parroquial de San Estevo de Queiruga. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 4.
Porto do Son, 13 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín