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Diario de Arousa

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Francisco Filgueira Tomé

Falleció el 12 de noviembre de 2026, a los 67 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy viernes, día 13 de noviembre, a las once de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Portosín, 13 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín