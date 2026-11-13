Elías García Vilanova
(Bar Elías)
Finou o pasado xoves día 12 de novembro de 2026 aos 82 anos de idade
l D.E.P. l
A súa esposa, Manuela Rodríguez Figueira; tillos, José Carlos (†), Alfonso e Mª del Carmen García Rodríguez; filia política, María Soto Gómez; netos, Olaya, Nerea, Saray e Unai; irmáns, Celia (†), Pepe (†) e Carmen (†) García Vilanova; sobriños, Celia e Jaime; irmáns políticos, demais sobriños, curmáns e demais familia. FUNERAL: Mañá Venres dia 13 ás Cinco da tarde na Capela do Crematorio M. Sánchez de Rianxo. INCINERACIÓN: A continuación na intimidade familiar. Sala Velatoria: Crematorio M. Sánchez sala.1
O Pazo - Rianxo, 14 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas