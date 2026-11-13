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Diario de Arousa

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Celestino Aido Abuín

(Fillo de Alborés) 

Finou onte xoves, día 12 de novembro de 2026, aos 79 anos. 

l D.E.P. l

O seu irmán, Ernesto Aido Abuín; irmá política, Josefa Vázquez Castaño; sobriños, Mª Josefa, Ernesto, Irene e Sonia; sobriños políticos, Javier, Elisa Isabel, José Manuel e Serafín; bisobriños, Marco, Brais, Sara, Diego, Antía, Andrea e Cloe; curmáns e demais familia. SAÍDA: Hoxe venres, día 13, ás once da mañá. FUNERAL: Parroquial de San Xoán de Laíño (Imo). CEMITERIO: Parroquial de San Xoán de Laíño. Capela ardente: Tanatorio Rianxo, sala nº 3. Velación de 9:30 a 22:00 horas.

Castro (San Xoán de Laíño), 13 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas