Celestino Aido Abuín
(Fillo de Alborés)
Finou onte xoves, día 12 de novembro de 2026, aos 79 anos.
l D.E.P. l
O seu irmán, Ernesto Aido Abuín; irmá política, Josefa Vázquez Castaño; sobriños, Mª Josefa, Ernesto, Irene e Sonia; sobriños políticos, Javier, Elisa Isabel, José Manuel e Serafín; bisobriños, Marco, Brais, Sara, Diego, Antía, Andrea e Cloe; curmáns e demais familia. SAÍDA: Hoxe venres, día 13, ás once da mañá. FUNERAL: Parroquial de San Xoán de Laíño (Imo). CEMITERIO: Parroquial de San Xoán de Laíño. Capela ardente: Tanatorio Rianxo, sala nº 3. Velación de 9:30 a 22:00 horas.
Castro (San Xoán de Laíño), 13 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas