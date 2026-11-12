Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Agraso Sendón

Falleció el día 10 de noviembre de 2026, a los 77 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 12 de noviembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña do Obre. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.

Noia, 12 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín