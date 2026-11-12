Isolina Ageitos Ben

Falleció el 10 de noviembre de 2026, a los 88 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy jueves, día 12 de noviembre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Xuño. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 3.

Pobra do Caramiñal, 12 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín