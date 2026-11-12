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Diario de Arousa

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Isabel Carrasco Muñoz

Falleció el día 11 de noviembre de 2026, a los 97 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa que sus restos mortales, serán incinerados el jueves, día 12 de noviembre, a las once y media de la mañana en Pompas de Padrón - Crematorio de Pazos en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Hogar funerario: ROSALÍA DE CASTRO.

Padrón, 12 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín