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Diario de Arousa

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Juan García Romero

Falleció el 10 de noviembre de 2026, a los 83 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles, día 11 de noviembre, a la una menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Miñortos. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Miñortos, 11 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín