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Diario de Arousa

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Purificación Oliveira Alcalde

Falleció el día 9 de noviembre de 2026, a los 88 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy martes día 10 de noviembre a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro. Entierro: Cementerio Municipal de Boiro; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Boiro, 10 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín