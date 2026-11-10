Purificación Oliveira Alcalde

Falleció el día 9 de noviembre de 2026, a los 88 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy martes día 10 de noviembre a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro. Entierro: Cementerio Municipal de Boiro; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Boiro, 10 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín