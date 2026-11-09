Juan Santamaría Pérez

Falleció el 8 de noviembre de 2026, a los 86 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Lunes, día 9 de noviembre, a las once de la mañana en la iglesia parroquial San Pedro de Muro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

San Pedro de Muro, 9 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín